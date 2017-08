Pelé félicite Neymar

Le légendaire Pelé a félicité Neymar, son successeur sous le maillot N.10 de l'équipe du Brésil, pour son transfert du FC Barcelone au Paris SG en lui souhaitant «bonne chance pour (son) nouveau défi», jeudi soir sur Twitter.

«Félicitations Neymar et bonne chance pour ton nouveau défi. Paris est une belle ville, une de mes préférées au monde!», a écrit le triple vainqueur de la Coupe du monde, souvent considéré comme le meilleur joueur de l'histoire.

Congratulations @neymarjr, good luck in your new challenge. Paris is a beautiful city, one of my favorite in the world! ����⚽️�� pic.twitter.com/wENWRcLB9X