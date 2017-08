Paul Goldschmidt fait résonner son bâton trois fois

Paul Goldschmidt a connu un match exceptionnel, claquant pas moins de trois longues balles pour guider les Diamondbacks de l’Arizona à un gain de 10-8 sur les Cubs, jeudi à Chicago, dans un affrontement qui a été retardé à quelques reprises en raison de la pluie.

L’athlète de 29 ans a réalisé cet exploit pour la première fois de sa carrière, qui a débuté en 2011.

Goldschmidt et J.D. Martinez ont étiré les bras en neuvième pour procurer l’avance aux visiteurs. Le premier d’entre eux a cogné son premier circuit du jour dès la manche initiale, une frappe bonne pour trois points.

Le joueur de premier but a terminé le duel avec un total de six points produits.

Jake Lamb a pour sa part totalisé deux coups sûrs et autant de points produits.

Le joueur de deuxième but Brandon Drury a placé la balle en lieu sûr à deux reprises, réussissant sa neuvième claque de quatre buts de la campagne lors de la manche initiale.

Le partant Zack Greinke a permis six points et neuf coups sûrs en six manches de travail. Le releveur Jake Barrett (1-0) a savouré son premier gain de la saison et Fernando Rodney a mérité son 24e sauvetage.

Le spécialiste des fins de match chez les Cubs Wade Davis (2-1) a quant à lui subi son premier revers en 2017, étant victime de deux points en une manche sur la butte.

Le receveur Wilson Contreras s’est signalé pour les favoris de la foule, expédiant la balle par-dessus la clôture à deux reprises. Celui-ci a conclu sa journée de travail avec trois coups sûrs et six points produits.