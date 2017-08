Michael Fulmer au repos forcé

Les Tigers de Detroit ont placé le nom de Michael Fulmer sur la liste des blessés de 10 jours, jeudi.

Le lanceur partant souffre d’une neuropathie cubitale au coude droit. Les tests médicaux ont révélé la présence de liquide autour de son articulation, mais ont confirmé que les ligaments n’étaient pas touchés.

Nommé recrue de l’année en 2016 dans la Ligue américaine, Fulmer a connu l’un de ses pires départs cette saison lundi, contre les Yankees de New York, accordant six points sur sept coups sûrs et trois buts sur balles en six manches.

C’est au cours de cette rencontre que les douleurs que le lanceur ressentait à son coude droit se sont aggravées.

Le lanceur de 24 ans présente une fiche de 10-9 cette saison et une moyenne de points mérités de 3,59 en 140,1 manches lancées.