Les Pirates dominent les Reds

Alors que David Freese et Andrew McCutchen ont pris les choses en main sur le plan offensif, le lanceur des Pirates Chad Kuhl a muselé les Reds de Cincinnati, qui se sont inclinés 6-0 jeudi soir, à Pittsburgh.

Kuhl (4-7) n’a alloué que quatre coups sûrs et deux buts sur balles en plus de réaliser six retraits au bâton en sept manches au monticule.

De son côté, Freese a connu toute une soirée au bâton en produisant deux points et en claquant trois coups sûrs.

McCutchen a lui aussi produit deux points grâce à un ballon-sacrifice et à un simple. Adam Frazier et Josh Bell ont généré les autres points des Pirates.

La défaite est allée au dossier de Sal Romano (2-3) qui a concédé quatre points sur huit coups sûrs. Au cours de ses six manches sur la butte, il a également réalisé trois retraits sur des prises.