Le nouveau masque de Fleury est sublime!

Nouvelle équipe, nouveau départ et... nouveau masque pour Marc-André Fleury!

La compagnie CCM a publié des photos sur son compte Twitter.

On y voit un portrait de la ville de Las Vegas, un chevalier qui portent les couleurs de l’équipe et un centurion.

First look at Fleury's new @GoldenKnights mask! �� pic.twitter.com/L37EVhkPHG