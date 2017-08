Hemsky : «Je veux juste prouver que je peux encore jouer»

Nouvelle acquisition des Canadiens de Montréal, Ales Hemsky est déterminé à confondre les sceptiques.

Ralenti par une deuxième blessure à une hanche en un an lors de la dernière campagne, l’ailier droit de 33 ans n’a participé qu’à 15 matchs avec les Stars de Dallas en 2016-2017 après une intervention chirurgicale.

Hemsky veut donc donner raison au directeur général Marc Bergevin de lui avoir consenti un contrat d’un an, 1 million$.

«Je veux juste prouver que je peux encore jouer et montrer à tout le monde que je peux aider l'équipe. C'est une grosse année pour moi, même mentalement, pour être content de moi», a prévenu le Tchèque lors d’un entretien avec le site web officiel des Canadiens.

«Tu aimerais simplement qu'on soit déjà en octobre et qu'on joue le premier match. Ce sera un nouveau jour pour moi encore une fois.»

Hemsky espère surtout que la santé sera de son côté la saison prochaine.

«Quand tu subis cette blessure, c'est dur mentalement. Tu te fais opérer et dois vivre avec une blessure à long terme et la rééducation et lorsque ça arrive une fois de plus, tu dois revivre tout ce processus. C'est plus de s'en remettre mentalement que de retrouver la forme», a-t-il expliqué.

«Quand tu y parviens, par contre, le sentiment est incroyable. Tu sais que tu peux surmonter n'importe quoi.»

Jordie Benn, «un bon gars»

Cet été, Hemsky dit être retourné à Dallas, où il a passé les trois dernières années avec les Stars, afin de s’entraîner avec un coéquipier qu’il retrouvera à Montréal : le défenseur Jordie Benn.

«On est de très bons amis, explique le numéro 83. J'ai passé beaucoup de temps avec son frère Jamie et lui quand j'étais à Dallas. Ils habitent très près de chez moi. On a passé du bon temps ensemble. Jordie est un bon gars»

«C'est toujours plus facile lorsque tu arrives dans une équipe et que tu connais quelqu'un», a-t-il ajouté.

Hemsky prendra la route de Montréal avec Benn en septembre.

Un retour au Québec

Par ailleurs, le compatriote de Tomas Plekanec dit être enchanté de revenir au Québec, lui qui a porté les couleurs des Olympiques de Gatineau, dans la LHJMQ, de 2000 à 2001 avant de faire le saut dans la LNH.

«C'est bien d'être de retour au Québec après une si longue absence. Ça doit faire 16 ou 17 ans. C'est incroyable à quel point le temps passe vite, a laissé entendre celui qui cherche une maison dans la métropole.

«C'est une nouvelle chance, alors c'est encore plus excitant. C'est une équipe très solide et je pense que ce sera très plaisant», a-t-il conclu.

La prochaine campagne sera la 14e de la carrière de Hemsky. Sa meilleure saison est venue en 2005-2006, lorsqu'il a enregistré 19 buts et 77 poiints.

Dans la vidéo, ci-dessus, réécoutez ses commentaires le jour de sa signature de contrat, le 3 juillet dernier.