Greg Holland s’est coupé en cuisinant

Le releveur des Rockies du Colorado Greg Holland a subi une coupure en faisant la cuisine dernièrement et son cas est évalué quotidiennement.

C’est ce qu’a révélé le gérant de l’équipe Bud Black, à divers médias, dont le réseau ESPN.

D’ailleurs, l’artilleur de 31 ans était non disponible pour le match de mardi contre les Mets de New York pour cette raison. Cette saison, il domine le baseball majeur avec 33 sauvetages, présentant une fiche de 1-1 et une moyenne de points mérités de 1,64.

Celui ayant raté la campagne 2016 après s’être soumis à une opération de type Tommy John a préservé 125 parties avec les Royals de Kansas City entre 2013 et 2015.