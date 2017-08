WTA: Maria Sharapova se retire du tournoi de Stanford

La Russe Maria Sharapova s'est retirée du tournoi de Stanford, en Californie, mercredi.

Celle qui est maintenant au 171e rang mondial est blessée au bras gauche.

Sharapova devait affronter au deuxième tour l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 32e au monde et septième favorite du tournoi. Au premier tour, elle avait vaincu l'Américaine Jennifer Brady (80e).

La Russe avait obtenu un laissez-passer de la part des organisateurs du tournoi et devrait prendre part à la Coupe Rogers de Toronto, la semaine prochaine.

La chaîne TVA Sports est d’ailleurs le diffuseur francophone officiel de cet événement, du 7 au 13 août.

We’re sad to announce that @mariasharapova has withdrawn after doctor’s advice regarding her left arm. pic.twitter.com/k4CIPDYMza