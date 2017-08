Une question de fierté

Généralement, un match des étoiles est davantage un prétexte pour mettre en valeur les meilleurs éléments d’un circuit, mais pour les étoiles de la Major League Soccer, il y a plus que ça.

«C’est un match qui va nous permettre de montrer au monde le niveau de soccer qui se joue ici», a lancé Veljko Paunovic, l’entraîneur-chef du Fire de Chicago qui dirige la crème de la MLS cette semaine.

Bastian Schweinsteiger, qui en est à une première participation, veut lancer un message face à adversaire prestigieux comme le Real Madrid, d’autant plus que le Soldier Field, domicile des Bears de la NFL, sera rempli à pleine capacité.

«On veut les battre, mais je veux surtout qu’on représente la MLS de la bonne façon», a insisté l’Allemand qui célébrait son 33e anniversaire, mardi.

Bon dossier

Depuis que les étoiles de la MLS affrontent des rivaux européens, en 2002, la constellation nord-américaine présente une fiche de sept victoires et cinq défaites.

L’an passé, les étoiles se sont inclinées 2-1 face à l’Arsenal à San Jose, une situation qui ne se répétera pas, s’il n’en tient qu’à Schweinsteiger.

«Je n’aime pas perdre, même dans les matchs amicaux et je pense que c’est le cas pour les autres joueurs. On veut les battre.»

Michael Bradley défend exactement la même position.

«Nous voulons que ce soit une soirée spéciale pour tout le monde, mais nous voulons aussi représenter la ligue de la meilleure façon.

«C’est un match amical, mais quand on est sur le terrain, on veut être à notre meilleur et jouer pour gagner.»

Pas terni

Selon les trois représentants des étoiles de la MLS, l’absence de Cristiano Ronaldo ne ternit pas le match.

«Nous jouons contre l’équipe qui revient tout le temps, même quand elle perd, estime Paunovic. C’est une formation contre laquelle il est difficile de jouer même si Ronaldo n’y est pas.»

Schweinsteiger a lui aussi insisté sur la qualité globale d’un groupe qui comprend aussi des noms comme Gareth Bale et Karim Benzema.

«C’est une équipe qui a eu beaucoup de succès au cours des dernières années en Ligue des champions.

«Ils ont beaucoup d’autres bons joueurs qui peuvent jouer un rôle important dans un match.

Automatismes

Alors, facile de jouer contre le Real Madrid après seulement deux séances d’entraînement?

«Les automatismes n’y seront pas à 100%, mais quand tu as des joueurs de talent, ça fonctionne, assure Schweinsteiger. Notre objectif est de contrôler le jeu contre le Real Madrid, qui aime avoir le contrôle.»

Paunovic estime pour sa part que le maillot devant ses joueurs devrait suffire.

«Quand les joueurs vont voir le maillot du Real Madrid, ils vont être très motivés, peu importe qui le porte.»

Dans un autre ordre d’idées, Schweinsteiger a fait rigoler la galerie quand il a révélé que son plus grand défi n’était pas d’ordre sportif.

«J’ai essayé d’apprendre le prénom de tous mes coéquipiers et ce n’est pas facile parce que je ne les connais pas tous, je connais un peu plus les joueurs du Real Madrid», a-t-il avoué avec beaucoup d’humilité.

Disons qu’avec son poste de capitaine, il n’avait pas vraiment le choix de mettre des noms sur tous les visages.