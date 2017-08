Un excellent départ pour Jeremy Hellickson

Jeremy Hellickson n’a cédé aucun point en sept manches et les Orioles ont battu les Royals de Kansas City par le pointage de 6-0, mercredi soir, à Baltimore.

Hellickson (7-5) a permis seulement cinq coups sûrs et un but sur balles durant sa présence au monticule. Les releveurs Mychal Givens et Darren O’Day ont ensuite œuvré durant chacun une manche pour compléter le jeu blanc.

À l’attaque, le receveur Caleb Joseph a contribué avec un circuit de deux points en deuxième manche. Chris Davis et Tim Beckham ont aussi terminé la rencontre avec deux points produits.

Beckham a réussi un double et un triple.

Le partant des Royals Jason Vargas (13-5) a encaissé la défaite après avoir alloué trois points en cinq manches.