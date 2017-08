Un éclair de génie d'un espoir des Canadiens

Après avoir épaté la galerie au camp de développement, l’étoile de l’espoir des Canadiens Joni Ikonen continue de briller durant la phase préparatoire du championnat mondial junior.

Le centre finlandais, que bon nombre d’observateurs perçoivent comme la carte cachée du dernier repêchage du Tricolore, s’est joué de son adversaire canadien aux cercles des mises au jeu avant de repérer son coéquipier d’une passe parfaite à l’embouchure du filet.

Really smart play by #Habs prospect Ikonen to set up his linemate for an easy goal. pic.twitter.com/Woc4lXQtUZ

Une démonstration de vision du jeu qui a de quoi enchanter les partisans du bleu-blanc-rouge.



Ikonen s’est aussi signalé sur la séquence qui a mené au but créant l’égalité 5-5 avec 29 secondes à jouer, mais le Canada l’a finalement emporté 6-5 en prolongation.

Ikonen involved in another goal. Keeps the bouncing puck alive at the blue line as Finland ties the game at 5. pic.twitter.com/bf3CX7pqzv