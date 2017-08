Le président de l’Impact de Montréal Joey Saputo croit qu’un dénouement est imminent dans le dossier de Samuel Piette.

En entrevue à TVA Sports, l’homme d’affaires a confirmé l’intérêt du club montréalais envers le joueur québécois et vice-versa.

«Il y a la volonté des deux parties. Il y a la volonté de Samuel et il y a la volonté de l’Impact. Quand on a la volonté des deux côtés... je suis certain que quelque chose va se faire bientôt.»

