Stan Wawrinka ne sera pas à Montréal

Le Suisse Stan Wawrinka, quatrième raquette mondiale, a déclaré forfait pour les tournois de catégories Masters de Montréal et de Cincinnati.

Le joueur helvétique est blessé à un genou.

Il s'agit d'une première absence du tournoi canadien depuis 2012 pour Wawrinka.

À Toronto l'an dernier, il avait atteint le stade des demi-finales.

«Stan a toujours été fidèle à notre tournoi et nous sommes évidemment déçus qu’il ne soit pas de la partie cette année, a souligné Eugène Lapierre, directeur de la Coupe Rogers de Montréal. Stan est l’un des meilleurs joueurs du monde et il est très aimé des amateurs. Il nous manquera, mais nous lui souhaitons un rétablissement rapide et beaucoup de succès pour le reste de la saison.»

En raison du retrait de Wawrinka, le Canadien Milos Raonic devient donc la huitième tête de série du tournoi et obtient un laissez-passer pour le premier tour.