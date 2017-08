Reprises vidéo: la LCF serre la vis

Les entraîneurs de la Ligue canadienne de football (LCF) ne pourront désormais contester qu’une décision par match, car le circuit a approuvé mardi soir une modification au processus des reprises vidéo.

Auparavant, chaque équipe bénéficiait de deux contestations par rencontre et une équipe pouvait en obtenir une troisième, advenant que son instructeur ait eu gain de cause lors de ses deux premières. Dorénavant, les clubs disposeront d’une seule contestation par match et devront toujours avoir un temps d’arrêt pour contester une décision. Et s’ils n’obtiennent pas gain de cause, ils perdront, comme c’était déjà le cas, leur temps d’arrêt.

«La dernière chose que nous souhaitons, c’est qu’un obstacle artificiel empêche nos partisans d’apprécier le spectacle. [...] Malheureusement, c’est actuellement le cas avec notre processus de reprises vidéo. Il avait été mis en place pour corriger des erreurs flagrantes et indiscutables pouvant influencer le dénouement d’une partie. Cependant, il n’est plus utilisé de cette manière», a commenté le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, dans un communiqué.

«Trop de contestations et de reprises vidéo perturbent le déroulement de nos rencontres. Les entraîneurs, de manière compréhensible puisqu’ils ont la pression de gagner, l’utilisent pour obtenir un avantage. Les partisans m’ont clairement mentionné qu’ils souhaitaient que quelque chose soit fait, et c’est pour cette raison que nous procédons à un changement.»

Le changement est effectif à partir de maintenant.