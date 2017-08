La MLS n’ajoutera pas d’autre équipe au Canada

Le Major League Soccer (MLS) continue son processus d’expansion, mais l’Impact de Montréal, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver n’affronteront pas d’autres rivaux canadiens dans le futur.

La MLS a confirmé mercredi qu’une équipe serait bientôt octroyée à David Beckham à Miami, puis que l’identité des 25e et 26e formations de la Ligue serait connue en décembre. Du nombre des 12 villes candidates, aucune n’est située au nord de la frontière.

«Il n’y aura pas d’autre club au Canada, a expliqué le commissaire Don Garber en entrevue avec TVA Sports en marge du match des étoiles de la MLS à Chicago. Avec Montréal, Toronto et Vancouver, nous sommes satisfaits pour l’instant.»

Garber a souligné le succès du processus d’expansion en MLS.

«Quand je suis arrivé, on avait 12 équipes, maintenant on en a 23, bientôt 24, puis 28... Notre base de partisans garantit notre succès. Plus d’équipes signifie plus de partisans et une vague de popularité en hausse. Ça veut aussi dire plus de joueurs, donc de meilleurs joueurs, plus de stades... Il y a tant de facteurs qui mesurent la progression de la ligue.»

Quand la MLS aura mené à terme son projet d’expansion, le commissaire Garber étendra sa vision à la qualité du spectacle et s’attaquera directement aux technologies médiatiques afin de mousser l’engouement autour de la ligue.

«Nous allons augmenter les investissements dans les programmes de développement et de recrutement, aussi améliorer la technologie de nos stades et de nos équipes...

«Nous allons emboîter le pas en ce qui a trait à l’engouement de la Coupe du monde en 2026, possiblement présentée conjointement au Canada, aux États-Unis et au Mexique.»