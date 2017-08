Jose Altuve parmi les joueurs du mois de juillet

Connaissant une séquence extraordinaire, Jose Altuve a été nommé joueur du mois de juillet dans la Ligue américaine, mercredi.

Le joueur de deuxième but des Astros de Houston a maintenu une moyenne au bâton de ,485 en 23 matchs lors du dernier mois. Altuve a obtenu 48 coups sûrs, dont 10 doubles et quatre circuits, en 99 présences officielles au bâton. Il a croisé le marbre 22 fois et totalisé 21 points produits.

Nolan Arenado, des Rockies du Colorado, a pour sa part été honoré dans la Nationale. Il a pour sa part conservé une moyenne de ,389, récoltant huit circuits et 30 points produits.

Chez les lanceurs, James Paxton a été choisi dans l’Américaine grâce à une fiche de 6-0 et une moyenne de points mérités de 1,37 en juillet dans l’uniforme des Mariners de Seattle.

Évoluant pour les Dodgers de Los Angeles, Rich Hill a été sélectionné comme lanceur du mois dans la Nationale. Il a maintenu un dossier de 4-0 et une moyenne de points mérités de 1,45.