Joe Veleno capitaine du Canada à la Coupe Ivan Hlinka

Le Québécois Joseph Veleno agira à titre de capitaine du Canada à la Coupe Ivan Hlinka, à compter de lundi prochain en République tchèque et en Slovaquie.

L’attaquant de troisième année des Sea Dogs de Saint-Jean dans la Ligue de hockey junior du Québec (LHJMQ) aura pour assistants Ty Smith et Jett Woo, qui évoluent dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL).

Veleno, qui a décroché le statut de joueur exceptionnel à 15 ans dans la LHJMQ, participera au tournoi international des 18 ans et moins pour la deuxième fois, une première dans l’histoire du Canada.

«Nous sommes chanceux de l’avoir dans cette équipe, s’est réjoui l’entraîneur-chef Brent Kisio par voie de communiqué, mercredi. Il a déjà disputé ce tournoi, a beaucoup d’expéricence et nous sentions que de revenir dans ce groupe à 17 ans lui donnerait une opportunité d’afficher son leadership.»

Veleno guidera ainsi le gardien, l’attaquant et le défenseur des Mooseheads de Halifax Alexis Gravel, Benoît-Olivier Groulx et Jared McIsaac, en plus de l’attaquant du Drakkar de Baie-Comeau Gabriel Fortier, l’attaquant du Phoenix de Sherbrooke Anderson MacDonald, le défenseur du Titan d’Acadie-Bathurst Noah Dobson et le gardien des Voltigeurs de Drummondville Olivier Rodrigue comme autres représentants de la LHJMQ en Europe de l’Est.

Le Canada disputera un match préparatoire le 5 août contre la République tchèque, puis commencera la compétition avec un affrontement face à la Russie le 7 août.

L’an dernier, Veleno et les Canadiens avaient été exclus du tableau des médailles. Les Tchèques avaient raflé l’or devant les États-Unis et la Russie.