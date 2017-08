J.A. Happ s’impose face aux White Sox

Allouant un seul point en sept manches aux White Sox, le partant des Blue Jays J.A. Happ a guidé la formation torontoise vers un gain de 5-1, mercredi, à Chicago.

Impressionnant, Happ (4-8) a réussi 10 retraits au bâton. Il a par ailleurs permis six coups sûrs et seulement un but sur balles.

Avec cette victoire, les Jays ont enlevé les honneurs de cette série de trois parties. La troupe de John Gibbons a maintenant remporté sept de ses 10 derniers matchs.

Inséré en défensive en fin de septième manche, le receveur québécois Russell Martin a également apporté sa contribution. À sa seule présence au bâton, en huitième, Martin a frappé un simple pour pousser Steve Pearce au marbre.

Pearce et Josh Donaldson ont chacun frappé un circuit en solo dans cette partie pour les Blue Jays.

Sauvetage pour Osuna

Venu en relève à Joe Biagini pendant la neuvième manche, Roberto Osuna a été en mesure de fermer les livres avec deux coureurs sur les sentiers.

Retirant Adam Engel, Tim Anderson et Tyler Saladino dans l’ordre, Osuna a ainsi signé son 27e sauvetage de la campagne.

Le partant des White Sox Derek Holland (5-11) a encaissé le revers, lui qui n’a pourtant pas trop mal fait en cédant deux points en six manches. Le releveur Jake Petricka a suivi en donnant les deux points suivants aux Jays en une manche et deux tiers.

L’arrivée de Martin dans la partie est survenue alors que Miguel Montero a subi une blessure à l’aine.

Après une journée de congé jeudi, les Blue Jays s’arrêteront à Houston pour y affronter les puissants Astros, de vendredi à dimanche. Suivra à compter de mardi prochain une importante séquence de 10 parties en autant de jours à domicile.