David Beckham l’aura, son club à Miami

Après des années de tractations, David Beckham pourra enfin installer un club d’expansion à Miami.

Selon ce que le commissaire Don Garber a annoncé aux médias, mercredi à Chicago en marge du match des étoiles du Major League Soccer (MLS), le groupe de Beckham et le circuit sont près d’une entente.

«Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment proche, a déclaré Garber. Nous allons travailler avec eux pour finaliser les détails du plan d’expansion pour officiellement clore le dossier de Miami.

«Il est temps, finalement, que Miami deviennent une ville de la MLS.» - Don Garber, commissaire

Beckham a présenté son projet au comité exécutif de la MLS en cours de journée. L’ancien du Galaxy de Los Angeles verra la construction d’un stade complétée avant le début de la saison 2020. Le comté Miami Dade a approuvé la vente du terrain le 6 juin dernier.

La MLS a déjà octroyé un club à Los Angeles en octobre 2014 et l’arrivée de l’équipe sur le circuit est prévue pour 2018. La ligue compte envoyer 26 équipes sur le terrain d’ici 2020 et espère atteindre les 28 concessions plus tard.