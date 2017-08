Andre De Grasse n’affrontera pas Usain Bolt

Blessé à un ischio-jambier, le sprinteur canadien Andre De Grasse ratera le reste de la saison selon son agent Paul Doyle, dans une nouvelle rapporté par plusieurs médias, mercredi.

Cela signifie que De Grasse ne pourra pas affronter une dernière fois le Jamaïcain Usain Bolt aux Mondiaux de Londres, qui seront les derniers de l’octuple médaillé d’or olympique avant la retraite.

«Plus tôt cette semaine à l’entraînement, j’ai subi une élongation à la cuisse qui m’oblige à me retirer des Championnats du monde», a lui-même confirmé De Grasse par la suite.



«Les blessures font partie du sport, mais le moment où celle-ci survient est particulièrement malheureux», a-t-il ajouté.

After sustaining an injury this week, I'm devastated to let my fans know that I will be unable to compete in London.https://t.co/83S8RiyyLE