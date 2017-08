Adam Duvall se charge des Pirates

Avec une production de trois points, Adam Duvall a permis aux Reds de Cincinnati de l’emporter 5-2 face aux Pirates, mercredi soir, à Pittsburgh.

Duvall a notamment réussi son 24e circuit de la saison, en neuvième manche, alors que Billy Hamilton était sur les sentiers. Plus tôt dans la rencontre, il avait poussé Jesse Winker au marbre avec un ballon-sacrifice.

De son côté, Winker a produit le point de la victoire, en septième manche, grâce à son deuxième circuit de la saison.

Josh Bell et David Freese ont généré les deux points des Pirates, en sixième manche, sur des simples.

Michael Lorenzen (6-2) a signé la victoire. L’artilleur des Reds n’a concédé qu’un point sur deux coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Raisel Iglesias a réalisé le sauvetage.

Joaquin Benoit (1-5) a encaissé la défaite après avoir alloué deux points, six coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et un tiers.