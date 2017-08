Washington: les matchs prévus mardi soir annulés en raison de la météo

Les matchs de la WTA prévus mardi soir ont tous été reportés en raison des mauvaises conditions météorologiques à l’Omnium Citi de Washington.

La Québécoise Eugenie Bouchard était censée affronter l’Américaine Christina McHale, qui est classée huitième tête de série de la compétition, lors du premier tour.

De son côté, Bianca Vanessa Andreescu et sa coéquipière Louisa Chirico ont entamé leur duel face à la paire américaine composée de Kaitlyn Christian et Desirae Krawczyk, mais le match a été interrompu.

Andreescu et Chirico possédaient une avance de 4-3 lors de la première manche, avant que le match soit arrêté. Elles avaient également réussi deux as et mis 65 % de leurs premiers services en jeu.