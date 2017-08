Votre dessin sur le masque de Calvin Pickard?

Le gardien des Golden Knights de Vegas Calvin Pickard est à la recherche d’idées pour la conception de son nouveau masque.

L’ancien de l’Avalanche a annoncé sur le compte twitter de sa nouvelle équipe qu’il souhaite recevoir différents concepts de la part de partisans.

Certains seront retenus et se retrouveront sur le masque du portier en vue de la prochaine saison. Les gagnants auront également l’occasion de rencontrer le gardien.

«Je ne suis pas difficile, mais j’aimerais que mon masque représente bien l’équipe et la ville», a expliqué Pickard sur Twitter.

«J’espère que les partisans seront créatifs. Chevaliers, château, dragon, pont-levis... Je suis ouvert!»

Calvin Pickard has a message to fans in Las Vegas.



"Please help me design my mask."



More: https://t.co/yNjf1gP94Y pic.twitter.com/iq2X8bE9Fl