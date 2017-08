Van Damme devra être aux aguets

Affronter le Real Madrid, c’est spécial, c’est prestigieux. Mais quand on est un défenseur, c’est aussi un brin stressant.

Parce la troupe à Zinédine Zidane a beau être en rodage, elle demeurera dangereuse devant les étoiles de la MLS, mercredi. Après tout, on parle d’un club qui vient de remporter la Ligue des champions de l’UEFA pour une deuxième fois de suite. Le Real ne jouera pas comme s’il affrontait le FC Barcelone en novembre, mais il ne mettra pas la pédale douce non plus.

Jelle Van Damme, qui jouera en défense pour les étoiles pour une deuxième année consécutive, ne se fait pas d’illusion à ce sujet.

«L'an passé, c'était Arsenal et je pense que Madrid, c'est encore une étape plus haut, a-t-il résumé, mardi, après l’entraînement. Je pense que c'est une équipe plus forte, plus grande. C'est bien, c'est amusant.»

Le Belge, qui évolue avec le Galaxy depuis deux saisons, n’a même pas voulu s’avancer sur l’identité du joueur du Real qui le rendra le plus nerveux sur la pelouse.

«C'est Madrid, il y en a beaucoup, a-t-il laissé tomber. Je dois être concentré et prêt.»

Grand ami du défenseur de l’Impact Laurent Ciman, Van Damme s’est dit heureux de pouvoir côtoyer d’autres vedettes de la MLS, qu’il doit normalement affronter.

«Il y a beaucoup de grands joueurs, comme Kaka ou Bastian (Schweinsteiger), a-t-il rappelé. C'est des grands joueurs qui ont tellement eu une carrière magnifique. Mais à la fin, ce sont des gens normaux, comme nous. Je les respecte beaucoup. C'est comme l'année passée, c'est chouette, je suis content d'être ici. C'est un honneur d'être sélectionné pour ce match-là.»

Voyez son entrevue dans la vidéo ci-dessus.