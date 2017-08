Schweinsteiger, un capitaine exemplaire

La vedette du Fire de Chicago, Bastian Schweinsteiger, sera le capitaine de l’équipe des étoiles de la MLS, mercredi, contre le Real Madrid et il aurait été difficile de trouver un meilleur candidat pour ce rôle.

Schweinsteiger, qui célébrait d’ailleurs ses 33 ans mardi, s’est bien adapté au circuit nord-américain depuis son arrivée en avril. Non seulement le Fire s’est embrasé et a immédiatement grimpé au classement, mais en plus, l’ancien capitaine du Bayern Munich a embrassé son rôle d’ambassadeur de la ligue et de son sport.

Il semblait être comme un poisson dans l’eau, lundi, lorsque les médias l’ont rencontré dans le cadre des activités du match des étoiles à Chicago. Les partisans, de leur côté, ont beaucoup crié son nom durant l’entraînement des étoiles.

Tout baigne pour le vainqueur de la dernière Coupe du Monde, qui apprécie son expérience jusqu’ici.

«Cette ligue est jeune, elle grandit, a-t-il mentionné, en entrevue à TVA Sports. La Premier league et la Bundesliga ont une longue histoire, c'est une différence, mais cette ligue est très intéressante à regarder et il y a un potentiel énorme.»

Rien n’est parfait, cependant.

«Je ne suis pas en amour avec le plafond salarial, a-t-il souligné. Et les minutes entre l'échauffement et un match sont trop nombreuses.»

Schweinsteiger est certainement heureux de participer au Match des étoiles, car cela lui permet de renouer avec de vieux rivaux, comme Kaka ou Sebastian Giovinco, entre autres.

«J'aime l'idée, a-t-il indiqué. C'est la première fois que je joue pour les étoiles de la MLS. En Europe, on n'a pas ça. Je pense que c'est bien de représenter la MLS contre de grosses équipes comme le Real Madrid.»

