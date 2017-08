Ronaldo, le grand absent

On ne peut pas dire que le Real Madrid est particulièrement généreux quand vient le temps de gérer ses relations avec les médias.



Pendant que tous les joueurs de la Major League Soccer (MLS) étaient disponibles après l’entraînement, nous n’avons eu droit qu’à une conférence de presse avec l’entraîneur-chef, Zinedine Zidane, et le milieu de terrain Toni Kroos.

Et évidemment, l’absence de Cristiano Ronaldo a occupé une large place dans les conversations.

L’attaquant vedette de Madrid est resté en Espagne parce qu’il comparaissait, lundi, dans une affaire de possible évasion fiscale.

Derrière lui

Zidane, un modèle de stoïcisme, a bien navigué dans les questions qui lui ont été lancées, mentionnant entre autres que c’était une bonne chose que Ronaldo ait comparu.

«Je crois qu’il est content que ce soit derrière lui, il veut se concentrer sur le soccer et laisser ça derrière lui.»

Le Marseillais d’origine a par ailleurs bien dévié les questions concernant l’avenir de CR7.

«Il y aura toujours des rumeurs. L’important c’est ce qu’il dit. Il se repose, il va nous rejoindre le 5 août et après ça, j’espère que ce sujet sera derrière nous.»

Fin de préparation

Le Real Madrid termine sa tournée nord-américaine qui l’a mené à Santa Clara, Los Angeles et Miami où il n’a pas été en mesure de l’emporter (0-2-1).

«Nous avons l’intention de finir en force en remportant la victoire à ce dernier match préparatoire, a insisté Zidane. Pour nous, l’important est de terminer sur une bonne note.»

Sa formation amorcera sa saison le 8 août avec un match de Super Coupe UEFA contre Manchester United.

«C’est un match qui est important pour nous, quand on porte ce maillot, on se doit de tout le temps gagner», a admis Kroos.

Dans le noir

Zidane, qui n’a pas reçu de question en français, a admis qu’il plongeait un peu dans le vide contre les étoiles de la MLS.

«Je ne sais pas comment ils vont jouer, on ne sait rien, mais ce qu’on sait, c’est que ça sera une très bonne équipe et ça sera un très bon match. On sait comment nous allons jouer et c’est ce qui est important.»

Kroos a, de son côté, parlé de l’attrait de la MLS qui commence à s’installer tranquillement de l’autre côté de l’Atlantique.

«En Europe, on voit que le niveau s’améliore et on voit les gars qui ont eu de grandes carrières qui sont ici maintenant, ça témoigne de la qualité de la ligue.»



* * * * * *

Nos spécialistes Frédéric Lord, Vincent Destouches et Nicolas Martineau ont touché le sujet, mardi, à l’Impact cette semaine.

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus.