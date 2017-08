Roger Federer sera à Montréal

Le Suisse Roger Federer a confirmé sa présence en vue de la Coupe Rogers à Montréal, mardi.

Ce sera son premier passage à Montréal depuis 2011.

«Je suis heureux de revenir à Montréal, surtout que je n'ai pas eu la chance de jouer là-bas depuis plusieurs années», a commenté Federer par voie de communiqué.

Le Suisse connaît une année 2017 exceptionnelle, ayant déjà mis la main sur ses 18e et 19e titres du grand chelem plus tôt cette saison, en Australie et plus récemment à Wimbledon.

Il sera en quête d'un troisième sacre à la Coupe Rogers, lui qui a remporté les éditions de 2004 et de 2006 à Toronto.

Celui qui occupe actuellement le troisième rang mondial n'a jamais triomphé à Montréal.

TVA Sports présente la Coupe Rogers du 7 au 13 août prochain.