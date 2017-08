Première manche fatale pour les Cardinals

Les Brewers ont inscrit trois points dès la première manche pour venir à bout des Cardinals de St. Louis par la marque de 3-2, mardi, à Milwaukee.

Ryan Braun, Domingo Santana et Manny Pina ont tous produit les points des Brewers à leur premier tour au bâton.

Eric Thames a pour sa part soutiré trois buts sur balles.

Dans la défaite, les visiteurs ont obtenu sept coups sûrs.

Tommy Pham et Yadier Molina ont produit les deux points des Cardinals.

Le droitier de 28 ans Jimmy Nelson (9-5) a mérité la victoire. En six manches complètes de travail sur la butte, il a concédé six coups sûrs et deux points, en plus de retirer sept frappeurs sur des prises.

Corey Knebel a pour sa part enregistré son 19e sauvetage de la saison.

La défaite est allée au dossier de Carlos Martinez (7-9).