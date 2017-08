Piatti veut prolonger avec l'Impact

Le milieu de terrain de l’Impact de Montréal Ignacio Piatti a révélé au cours des derniers jours qu’il souhaitait prolonger son aventure au Québec pendant quelques saisons, avant de terminer sa carrière chez lui, en Argentine.

Celui que l’on surnomme «Nacho» a indiqué en entrevue avec la chaîne américaine Univision Network, dimanche, que les négociations étaient entamées pour une prolongation de contrat d’une ou deux campagnes, avec le Bleu-Blanc-Noir. Il reste une année à son entente actuelle.

«L’idée est de rester une ou deux années de plus avec Montréal, a dit Piatti, dans des propos repris par le site officiel de la Major League Soccer (MLS). Nous discutons à propos d’un contrat, et ensuite, le plan est de retourner en Argentine. J’aurai 34 ans et j’irai jouer avec le club San Lorenzo ou une autre équipe argentine pour terminer ma carrière.»

Piatti a inscrit 38 filets et ajouté 18 passes décisives en 79 rencontres, avec le onze montréalais, au cours des quatre dernières saisons.

L'Argentin devrait prendre part au match des étoiles de la MLS qui opposera les étoiles du circuit nord-américain au Real Madrid, mercredi. L’Impact affrontera par ailleurs l’Orlando City SC au Stade Saputo, samedi.