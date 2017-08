«Matt Taormina a été extraordinaire pour nous» - Benoît Groulx

L’entraîneur du Crunch du Syracuse Benoît Groulx a de bons mots pour son ancien défenseur Matt Taormina, aujourd’hui un membre de l’organisation des Canadiens de Montréal.

Âgé de 30 ans, Taormina vient de connaître une excellente saison dans la Ligue américaine avec le Crunch, terminant au sommet des pointeurs chez les défenseurs du circuit avec 60 points en 70 matchs.

Au-delà de sa contribution sur la feuille de pointage, son ancien entraîneur reconnaît l’importance que l’arrière a eue sur le développement des jeunes joueurs de l’équipe.

«Il a été un leader pour nous. On l’a utilisé souvent avec de jeunes joueurs et il a vraiment pris son rôle au sérieux, ce qui leur a permis de se sentir en confiance aux côtés d’un vétéran, note Benoît Groulx. Il a été un défenseur extraordinaire pour nous toute la saison et c’est une bonne personne aussi.»

Taormina s’est joint aux Canadiens au cours de l’été après avoir accepté un contrat de deux saisons à deux volets avec le Tricolore le 1er juillet dernier.

De bon augure pour Bournival et Dumont

Groulx a également eu l’occasion de voir deux joueurs québécois prendre leur envol avec le Crunch la saison dernière. Après avoir bataillé avec des problèmes de commotions cérébrales depuis le début de sa carrière, l’ancien des Canadiens de Montréal Michaël Bournival a finalement obtenu un répit la saison dernière et ses performances sur la patinoire en ont été améliorées.

Son bon travail dans la Ligue américaine lui a d’ailleurs valu un rappel de 19 rencontres avec le Lightning, en plus d’un nouveau contrat à deux volets.

«Il est sur la bonne voie, ça ne fait aucun doute, croit Groulx. C’est un joueur que j’ai vraiment aimé entraîner et en ce qui me concerne, tous ses problèmes sont derrière lui. Il peut entrevoir l’avenir avec beaucoup de positif.»

Un autre ancien du CH, Gabriel Dumont, a saisi sa chance avec l’organisation du Lightning, si bien qu’il a décroché un contrat à un volet en vue de la saison prochaine.

«C’est un gars qui est arrivé avec beaucoup de maturité et je pense que ça l’a aidé avec sa saison», note son entraîneur.

Quant à lui, Benoît Groulx admet qu’il rêve plus que jamais à la LNH, mais il sait «qu’il doit faire les choses de la bonne manière».

Avec trois Coupes du Président dans la LHJMQ, une médaille d’or aux Mondiaux juniors et une finale de la Coupe Calder avec le Crunch la saison dernière, tous les arguments sont en place pour qu’une équipe offre une chance à Benoît Groulx dans un avenir rapproché.