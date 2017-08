Les Tigers viennent à bout des Yankees

John Hicks a produit trois points dans un gain de 4-3 des Tigers de Detroit face aux Yankees, mardi soir, à New York.

Hicks a frappé son quatrième coup de circuit de la saison en deuxième manche, alors que Miguel Cabrera et James McCann se trouvaient déjà sur les sentiers.

Du côté des Yankees, Didi Gregorius a également propulsé une balle dans les gradins.

Le puissant cogneur Aaron Judge n’a pas été en mesure de placer la balle en lieu sûr en quatre apparitions dans le rectangle des frappeurs. Il s’est également fait retirer sur des prises au moins une fois dans un 20e match de suite. Il devient le premier joueur de l’histoire de l’organisation à subir ce traitement.

Anibal Sanchez (3-1) a mérité la victoire. En six manches et deux tiers, il a accordé six coups sûrs et deux points.

Shane Greene a fermé les livres pour mériter son premier sauvetage de la saison.

La défaite est allée au dossier de C.C. Sabathia (9-4).