Les riches seront plus riches

Publié aujourd'hui à 11h10

Mis à jouraujourd'hui à 11h18

La période des échanges du baseball majeur, sans passer par le ballotage, s’est terminée sur une note spectaculaire : deux lanceurs qui peuvent permettre à leur équipe de se rendre en Série mondiale ont changé de clan!

Le seul hic, c’est que la tradition se poursuit. Les équipes riches acquièrent les meilleurs joueurs tandis que les autres équipes moins fortunées se contentent des autres.

Les différentes équipes impliquées dans la course aux séries et surtout qui ont une bonne chance d'accéder à la Série mondiale, ont toutes les mêmes besoins soit un lanceur partant et surtout améliorer leur personnel de releveurs. Il ne faut jamais oublier que dans les séries d’après-saison, les matchs se gagnent à compter de la 7e manche.

Pour effectuer ces échanges, l’organisation doit avoir un réseau des filiales composé de jeunes joueurs talentueux. À ce temps-ci de la saison, les équipes cèdent seulement leurs jeunes joueurs que je qualifie de «suspects».

Preuve à l’appui, certains de ces «suspects» deviennent de grandes vedettes. Les Expos ont échangé l’un de leurs «suspects», qui est aujourd’hui un membre du Temple de la renommée, soit le géant Randy Johnson. L’inverse est aussi arrivé lorsqu’ils ont acquis Pedro Martinez, des Dodgers.

Les équipes riches sont sans aucun doute favorisées à cette période de l’année. Habituellement, elles ont le talent disponible dans les mineures et surtout les moyens financiers de payer le salaire des nouveaux venus.

Les deux joueurs qui ont le talent de transformer une équipe d’une façon radicale sont les lanceurs Yu Darvish, échangé aux Dodgers, et Sonny Gray, aux Yankees. Leurs performances donnent une chance réelle à leurs nouvelles équipes de participer à la Série mondiale.

Ce sont deux lanceurs qui viennent tout simplement répondre aux besoins de ces équipes, car les Dodgers se sont également améliorés avec des releveurs de qualité.

Lors du dernier mois, les Yankees ont aussi rajouté à leur formation le joueur de troisième but Todd Frazier et les lanceurs Tommy Kahnle, David Robertson et Jaime Garcia.

En réalité, les Bombardiers du Bronx ont commencé leur route vers un championnat l’an dernier en transigeant avec les Cubs. En retour d’Aroldis Chapman, les Cubs avaient cédé quatre joueurs aux Yankees, dont le lanceur Adam Warren. Une fois la saison terminée, les Yankees ont réacquis Aroldis Chapman à titre de joueur automne.

Les Blue Jays

Les Blue Jays n’ont pas officiellement lancé la serviette, sauf qu’ils ont amélioré leur réseau de filiales. Ils ont échangé Francisco Liriano aux Astros pour les voltigeurs Nori Aoki et le jeune Teoscar Hernandez, qui est le joueur clef pour les années à venir.

Ils ont aussi échangé le releveur Joe Smith à Cleveland pour le lanceur gaucher Thomas Pannone et le joueur de deuxième but Samad Taylor. La bonne nouvelle, c’est que les dirigeants des Jays étaient auparavant des dirigeants chez les Indians de Cleveland.

Lors des dernières années, les Jays construisaient pour gagner immédiatement. Aujourd’hui, ils construisent pour l’avenir.

Espérons que les plans de l’architecte mènent vers la victoire.