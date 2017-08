Les meilleurs jeux vidéo de sport de tous les temps

Un peu comme dans l’histoire du sport, certains jeux vidéo ont marqué l’imaginaire des sportifs de salon.

Que vous soyez un fanatique de hockey, de sports motorisés, de combats ou de soccer, il existe une large sélection de jeux qui satisferont votre envie d’écraser la compétition dans le confort de votre salon.

En voici 20 qui vous donneront le goût de reprendre votre manette!

MLB The Show 17 (2017) — PlayStation 4

La franchise The Show est peut-être celle de sport qui s’approche le plus de la réalité. Avec la nouvelle édition, l’exclusivité de Sony réaffirme son excellence.

Bref, c’est le genre de jeu qui convainc les joueurs de se procurer une PS4.

UFC Undisputed 3 (2012) — multiplateforme

Combattant virtuel émérite ou débutant, tout le monde peut s’amuser dans ce jeu d’arts martiaux mixtes.

En plus de l’UFC, vous pouvez participer aux tournois Pride. Quoi de mieux qu’atteindre votre ami avec un puissant coup de pied de soccer au visage pour terminer le combat? Du gros fun, comme on dit.

Mike Tyson’s Punch-Out! (1987) – NES

Un classique du NES et des arcades. Avez-vous déjà vaincu Mike Tyson?

Tony Hawk Pro Skater 2 (2000) — multiplateforme

Sauf le 5, on aurait pu choisir n’importe quel jeu de la série.

Le 2 est cependant le plus mémorable pour les jeunes «skaters» de l’époque. L’école prise deux, Marseille, Guerilla Radio et des combos de fous... que de bons souvenirs!

Fight Night Round 4 (2009) - multiplateforme

Pour les amateurs de boxe, aucun autre jeu n’offre un niveau de réalisme comme Fight Night Round 4.

Si vous voulez de la boxe, de la sueur qui éclabousse le ring et terrasser votre adversaire à grands coups d’uppercuts, vous serez comblés.

Forza Horizon 3 (2016) —XBOX One

Cette exclusivité plutôt arcade de Microsoft est un véritable bijou. L’un des meilleurs jeux de course de tous les temps, toutes consoles confondues, et certainement dans le top 3 sur Xbox One.

NHL 07 (2006) —multiplateforme

Avec Alex Ovechkin sur la couverture, on pouvait s’attendre à de grandes choses.

Et EA Sports n’a pas déçu ses fans : même si le jeu n’est pas le meilleur de la franchise, il a révolutionné notre façon de jouer en introduisant le Skill Stick, toujours utilisé et apprécié par les hockeyeurs de salon depuis maintenant une décennie.

Oui, déjà 10 ans.

NBA Jam (1993) — multiplateforme

«He's heating up! He’s on fire!»

Rien de plus à ajouter, sauf peut-être que les dunks sont ridiculement amusants.

«Boom Shaka Laka!»

NFL Blitz (1997) — Nintendo 64

Tout simplement le meilleur jeu de football grand public.

De plus, vous pouvez plaquer vos amis avec vos fesses après le sifflet. Parlez-moi d’une fonctionnalité excitante!

FIFA 17 (2016) —multiplateforme

Un peu comme NHL, FIFA a profité d’une mise à niveau importante en 2007.

On aurait pu choisir n’importe quelle édition depuis, mais celle de 2017 amène un élément nouveau : l’histoire immersive d’Alex Hunter, un jeune footballeur prometteur qui fait ses premiers pas en Premier League.

Les joueurs pourront poursuivre le récit dès le 29 septembre dans FIFA 18.

Tiger Woods PGA Tour 14 (2013) — multiplateforme

Le jeu de golf le plus complet qui existe : 25 terrains (édition Masters), des tournois licenciés, le classement mondial et une jouabilité inégalée.

Ainsi, vous crierez moins souvent «fore!» et vous passerez plus de temps sur les verts que dans l’herbe longue.

Daytona USA (1993) — multiplateforme

Un des premiers jeux de course réalistes, et sans doute l’un des plus appréciés à l’arcade. Il a aussi été l’un des premiers titres de la Sega Saturn.

NHL Hitz 2003 (2002) — multiplateforme

Dans la même lignée que NFL Blitz, mais au hockey. Le concept poussé à l’extrême permettait d’incarner une équipe de bœufs dans des matchs «3 c. 3».

Une petite pensée au jeu Ice hockey, lancé sur Nintendo en 1988.

Mario Tennis (2000) — Nintendo 64

Parfait mélange entre l’univers de Mario et celui du tennis. Les super coups étaient particulièrement difficiles à contrer.

World Series Baseball (1993) - Sega Genesis

On s’entend : un jeu de baseball, ça peut être ennuyant. Mais celui-là permettait de voler des buts, de choisir ses alignements et de bien contrôler le lanceur. Bref, révolutionnaire pour son époque.

NHL 94 —multiplateforme

Il fallait l’inclure dans la liste. Un incontournable. Juste pour les célébrations — disons atypique — ça valait la peine.

Qui n’a jamais contourné le gardien pour facilement compter le but?

Amped : Freestyle Snowboarding (2001) — XBOX

Une version planche à neige de Tony Hawk Pro Skater. La diversité des manœuvres était impressionnante. Et que dire des Big Air!

Mario Kart (1992) — Super Nintendo

Impossible de penser à un jeu de course plus le fun et accessible. La joie d’entendre un adversaire glisser sur une peau de banane est difficile à égaler.

Aussi, ce fut l’un des premiers jeux à offrir des courses à 4 joueurs locaux en simultané.

Excite Bike (1984) - NES

Un classique du motocross : des trous de bouette, des jumps et un personnage pixelisé. Un doux souvenir qui a malheureusement très mal vieilli.

Blades of Steel (1987) — multiplateforme

Qui veut des bagarres? Blades of Steel a révolutionné l’une des parties du hockey autrefois adorée par tous : les batailles.

