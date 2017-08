Les Jays l'emportent face aux White Sox

Justin Smoak a cogné son 31e circuit de la saison, dans un gain de 8-4 des Blue Jays de Toronto face aux White Sox, mardi soir, à Chicago.

Smoak a ajouté deux points au tableau avec sa frappe. Le puissant cogneur des Blue Jays est à seulement trois coups sûrs de quatre coussins de rejoindre le meneur des ligues majeures à ce chapitre, le voltigeur des Yankees de New York Aaron Judge.

Josh Donaldson a également expédié la balle dans les gradins, lors de la première manche.

Le joueur de troisième but a terminé la rencontre avec une récolte de deux coups sûrs et trois points produits. Il a également touché la plaque à deux reprises.

Le receveur Russell Martin a terminé sa soirée de travail avec une récolte d’un coup sûr et deux points produits.

La réplique des White Sox

Les favoris de la foule ont tenté une remontée en inscrivant deux points lors des quatrième et sixième manches.

Omar Narvaez a cogné un double dans le champ droit qui a permis à Nicky Delmonico et Tyler Saladino de marquer.

Par la suite, Kevan Smith a frappé sa deuxième longue balle de l’année, alors que Jose Abreu se trouvait déjà sur les sentiers.

Le partant Marcus Stroman (10-5) a connu une bonne soirée de travail sur la butte. Il a accordé sept coups sûrs et quatre points en sept manches complètes de travail. Il a également retiré cinq frappeurs sur des prises.

La défaite est allée au dossier de Mike Pelfrey (3-9). Le droitier de 33 ans a concédé sept coups sûrs et six points en cinq manches et deux tiers.

Les Jays avaient échappé une avance de six points contre le club de l’Illinois, lundi.