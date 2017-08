Le «Roi Felix» s'incline devant Adrian Beltre

Le lanceur des Mariners de Seattle Felix Hernandez et le joueur de troisième but des Rangers du Texas Adrian Beltre sont des amis de longue date. Les deux hommes se sont afrontés, lundi soir, une journée après que Beltre eut claqué le 3000e coup sûr de sa carrière. Et Hernandez en a profité pour démontrer toute l'admiration qu'il porte à Beltre.

En effet, lors de la première présence au bâton de Beltre, Hernandez est descendu de son monticule et a fait la marche jusqu'au marbre pour enlacer dans ses bras son ami et le féliciter.

Voilà une marque de respect que l'on voit de moins en moins dans le sport professionnel.

Et Beltre, en bon ami qu'il est, a terminé cette présence au bâton en claquant son 3001e coup sûr dans le baseball majeur; un simple au champ centre.

Probablement qu'Hernandez a esquissé un sourire intérieur.