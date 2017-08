Le BootCamp prend encore de l’expansion

Jonathan Marchessault, Jonathan Huberdeau, David Desharnais, Sean Couturier et Mathieu Perreault feront partie des joueurs professionnels qui convergeront vers le Complexe sportif de Sainte-Foy encore cette année dans le cadre du traditionnel BootCamp, qui accueillera le plus gros contingent de joueurs de sa courte histoire.

Au total, 60 joueurs professionnels répartis en six équipes s’affronteront du 11 au 13 août prochains dans un événement qui sert notamment à aider financièrement la Fondation québécoise du cancer, à qui 50 000 $ ont été remis depuis la création de l’événement, en 2012.

« Notre événement commence à être connu de plus en plus, estime Cédrick Desjardins, l’un des cofondateurs du BootCamp. Les joueurs sont de plus en plus rapides, c’est le genre de tournoi parfait pour se remettre dedans. En plus, c’est un mois avant le début des camps d’entraînement, ils peuvent faire face à de l’adversité, et les jeunes voient le défi d’affronter les meilleurs. Ça offre un bon spectacle aux gens. »

Des équipes de jeunes

D’ailleurs, Desjardins a formé deux équipes de jeunes loups pour l’événement dont il aime les chances de créer une surprise.

La première, celle d’Anthony Beauvillier, sera de retour cette année après avoir atteint la demi-finale l’an dernier à la suite d’un parcours parfait en ronde préliminaire. Beauvillier sera épaulé notamment de son frère Francis, ainsi que de Samuel Morin, des Flyers de Philadelphie, et de Laurent Dauphin, des Blackhawks de Chicago.

L’autre équipe sera toute nouvelle et composée de plusieurs joueurs de la dernière édition des Sea Dogs de Saint-Jean, dont Thomas Chabot, Julien Gauthier et l’ancien gardien des Remparts de Québec Callum Booth.

« C’est bon de voir de la relève pour pousser les plus vieux un peu ! », ajoute Desjardins.

Absents en raison du mariage de Shaw

Par ailleurs, l’organisation a bien failli attirer Philip Danault et Max Pacioretty du Canadien de Montréal, mais ces derniers ont dû décliner l’offre en raison de la tenue du mariage de leur coéquipier Andrew Shaw, le même week-end.

Encore une fois, tous les matchs du BootCamp seront ouverts au grand public. Les billets en prévente, au coût de 10 $ par jour, sont offerts sur lebootcamp.ca.

L’an dernier, Jonathan Marchessault avait été nommé le joueur par excellence du tournoi. Il est le seul, avec David Savard, à avoir remporté l’événement à trois reprises.