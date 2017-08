La MLS en progrès constant

S’il est une constante dans la MLS depuis quelques années, voire depuis le début de son existence, c’est l’amélioration perpétuelle de son niveau de jeu.

La formation, au sein des clubs, s’améliore toujours. La réputation de la ligue aussi, ce qui attire des joueurs toujours un peu meilleurs. Qui plus est, les différents clubs de la ligue ont toujours l’œil sur les pays de l’Amérique centrale et du Sud, où nombre de jeunes talents sont prêts à venir rehausser le niveau de jeu aux États-Unis et au Canada.

Les athlètes qui évoluent en MLS depuis quelques années remarquent certainement ce progrès.

Graham Zusi, un vétéran du Sporting de Kansas City, en a parlé à nos journalistes, dans le cadre du Match des étoiles, tout comme le redoutable Diego Valeri, des Timbers de Portland.

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus.