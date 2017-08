La Canadienne Carol Zhao et Melissa Lord s'inclinent au premier tour

La Canadienne Carol Zhao et sa coéquipière américaine Melissa Lord se sont inclinées en trois manches de 6-3, 2-6 et 10-6 face à Anastasia Pavlyuchenkova et Olga Savchuk, mardi, en première ronde du tournoi de Stanford, en Californie.

Dans la défaite, Lord et Zhao ont réussi 64 % de leurs premiers services contre 67 % pour leurs adversaires. Elles ont également remporté le point 62 % du temps, lorsqu’elles y parvenaient.

La paire victorieuse a réalisé quatre doubles fautes, en plus de concrétiser trois de leurs sept balles de bris.

Zhao est classée au 278e rang mondial en double, tandis que sa coéquipière ne fait pas partie du classement. Il s’agissait de son premier match de double en carrière, dans la WTA.

Malgré le revers, il s’agit d’un bon résultat considérant que Pavlyuchenkova est classée 70e joueuse au monde en double et Savchuk 35e.