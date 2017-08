Kenta Maeda dominant face aux Braves

Kenta Maeda a connu un excellent match sur la butte pour mener les Dodgers de Los Angeles vers un gain de 3-2 face aux Braves, mardi, à Atlanta.

Maeda (10-4) a accordé seulement deux coups sûrs et retiré six frappeurs sur des prises en sept manches de travail.

Kenley Jansen est pour sa part venu fermer les livres en neuvième manche pour mériter son 28e sauvetage de la saison.

Dans la victoire, Cody Bellinger a frappé son 29e coup de canon de l’année.

Bellinger et Yasiel Puig ont chacun placé la balle en lieu sûr deux fois.

Les deux points des Braves ont été inscrits en huitième manche, à la suite d’un circuit de Johan Camargo.

C’est Lucas Sims (0-1) qui a hérité du revers. Il a concédé six coups sûrs et trois points en six manches au monticule.