Enfin de l’aide pour les arbitres de la MLS

Dès samedi prochain, les arbitres de la MLS pourront compter sur l’assistance vidéo pour les aider dans certaines décisions, ou encore, en corriger des mauvaises.

L’assistance vidéo pourra être utilisée dans quatre cas précis : lorsqu’un but est marqué, lorsqu’un tir de pénalité est accordé ou non, lorsqu’un carton rouge direct est attribué et lorsqu’il y a erreur d’identité sur un joueur qui fait l’objet d’une décision de l’arbitre.

Nos spécialistes Frédéric Lord, Vincent Destouches et Nicolas Martineau ont touché le sujet, mardi, à l’Impact cette semaine.

Certains joueurs de la MLS ont également commenté l’initiative.

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus.