Dylan Bundy neutralise les Royals

Dylan Bundy a limité les Royals de Kansas City à seulement trois coups sûrs en huit manches de travail pour mener les Orioles à un gain de 7-2, mardi à Baltimore.

Bundy (10-8) a permis un point, non mérité, et un but sur balles, tout en retirant cinq adversaires sur des prises.

Le frappeur désigné Seth Smith a également eu son mot à dire, dans la victoire. Il a été à l’origine de trois points, plaçant deux fois la balle en lieu sûr.

Adam Jones, Jonathan Schoop, Trey Mancini et Welington Castillo ont tous produit un point.

Le partant des visiteurs, Ian Kennedy (4-7), a connu un match difficile. Il a concédé quatre points, huit coups sûrs et une passe gratuite en quatre tours au bâton.

Whit Merrifield et Salvador Perez ont été à l’origine des deux points des perdants.

Il s’agit d’une quatrième victoire consécutive, pour l’équipe du Maryland.