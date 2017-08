David Savard confiant pour la prochaine saison

Avec la saison qu’ils ont connue l’an dernier et la récente acquisition d’Artemi Panarin, le défenseur des Blue Jackets de Columbus David Savard voit d’un bon œil l’avenir pour son équipe et croit que la formation de l’Ohio peut espérer faire mieux que son élimination au premier tour des dernières séries face aux Penguins de Pittsburgh.

La majorité des joueurs du noyau de l’équipe sera de retour l’an prochain, à l’exception peut-être de Brandon Saad qui a été troqué aux Blackhawks de Chicago dans la transaction qui a permis aux Jackets de recevoir Panarin. L’équipe a également perdu William Karlsson lors du repêchage d’expansion.

« On part avec le but qu’on veut se rendre plus loin que l’an dernier. Toutes les équipes vont s’attendre à ce qu’on soit bons. On va devoir travailler plus fort pour arriver aux mêmes résultats. Dans nos têtes, on veut se rendre plus loin dans les séries », a exprimé le défenseur québécois de 26 ans.

Surpris de l'échange de Saad

Savard ne s’attendait d’ailleurs pas du tout à ce que le directeur général des Jackets, Jarmo Kekalainen, échange Saad.

« D’un autre côté, ça va nous amener plus d’attaque puisque Panarin est un marqueur naturel. C’est un joueur explosif et je préfère jouer avec lui que contre ! Je pense que c’est une bonne transaction. En bout de ligne, c’est une question de fit. Il va sûrement jouer avec Alexander Wennberg qui est un excellent passeur. J’ai hâte de voir ce que ça va faire », a-t-il mentionné.

Heureux pour Tortorella

D’ailleurs, les Blue Jackets ont annoncé qu’ils avaient prolongé d’une saison le contrat de l’entraîneur John Tortorella, soit jusqu’à la fin de la saison 2018-2019.

Savard s’est également réjoui de cette nouvelle et assure n’avoir rien à reprocher à cet entraîneur au caractère bouillant qui n’a pas toujours fait l’unanimité au fil des ans.

« C’est toujours difficile de revenir après ce qui était arrivé dans le passé. Certaines personnes se demandaient même comment il avait fait pour se retrouver un poste dans la LNH. C’est un entraîneur extrêmement passionné et honnête. Il fait vivre sa passion à ses joueurs.

Parfois, il va dire des choses sur le banc, et le lendemain, s’il s’est trompé, il va s’excuser. Il faut prendre avec un grain de sel ce qui se passe derrière le banc. Il est passionné et embarque dans le match autant que les joueurs. Il y a un bon côté à ça parce que ça amène les gars à pousser encore plus. C’est lui qui change l’allure d’un match parfois de la façon dont il pousse les joueurs. Je n’ai rien à dire sur lui pour l’instant et je suis content qu’il ait signé pour une année de plus, car il ne se sentira pas sur la corde raide la saison prochaine. »