Coupe Rogers: des laissez-passer pour Françoise Abanda, Peter Polansky et Brayden Schnur

La Québécoise Françoise Abanda a obtenu un laissez-passer pour le tableau principal de la Coupe Rogers de Toronto, qui s'amorcera la semaine prochaine.

Tennis Canada a confirmé le tout, mardi.

De plus, les Canadiens Peter Polansky, qui a atteint les finales des tournois de catégorie Challenger de Winnipeg, Gatineau et Granby, et Brayden Schnur ont eu droit au même traitement de faveur de la part des organisateurs pour la Coupe Rogers de Montréal.

Vasek Pospisil et Denis Shapovalov avaient déjà en poche des laissez-passer pour le tournoi de Montréal de même que la Québécoise Eugenie Bouchard et la Russe Maria Sharapova pour celui de Toronto.