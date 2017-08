Chris Sale pourra-t-il museler l’attaque des Indians?

Le lanceur des Red Sox de Boston Chris Sale tentera de continuer sa domination cette saison, mardi soir, cette fois en affrontant les Indians de Cleveland.

Le duel sera présenté à TVA Sports dès 19h.

Sale (13-4) est le meneur dans l’Américaine dans la catégorie de la moyenne de points alloués, avec 2,37. Il est également celui qui a obtenu le plus de victoires, à égalité avec Jason Vargas des Royals de Kansas City, lancé le plus de manches (148,1) et réalisé le plus de retraits au bâton (211).

Sale sera opposé à l’excellent Carlos Carrasco (10-4).

Les Red Sox et les Indians sont parmi les meilleures formations de la Ligue américaine. La formation du Massachusetts est au deuxième rang dans la section Est grâce à un dossier de 58-49, à 0,5 match du sommet détenu par les Yankees de New York.

De leur côté, les Indians (57-47) trônent au sommet de la section Centrale, grâce à une avance de deux matchs sur les Royals (55-49).

Les Red Sox ont remporté la veille le premier match duel de cette série de trois par le pointage de 6-2 (à voir dans la vidéo ci-dessus).