Cédrick Desjardins confirme sa retraite du hockey professionnel

Cédrick Desjardins a profité de la conférence de presse du BootCamp, un projet qui lui tient à cœur, pour confirmer qu’il prenait officiellement sa retraite du hockey professionnel après une carrière de dix saisons.

Sans contrat l’an dernier, le gardien originaire d’Edmundston au Nouveau-Brunswick s’était joint aux Marquis de Jonquière de la Ligue nord-américaine de hockey. D’ailleurs, tout porte à croire qu’il sera de retour avec cette formation l’an prochain. « J’aimerais y retourner, mais je ne peux pas le confirmer encore », a-t-il mentionné.

Changement de carrière

Chose certaine, toutefois, il met une croix de façon définitive vers un retour chez les pros en Amérique du Nord ou en Europe, où il a tenté en vain de se trouver une équipe.

« Les contrats et les blessures ont été liés à ça. J’ai fait un changement de carrière, je m’implique dans le hockey mineur. Je me donne le temps de partir une deuxième carrière », a mentionné celui qui s’implique avec ses deux fils dans l’organisation de Hockey Québec Centre ainsi qu’avec l’école spécialisée dans le développement des gardiens de but, Gardien Proactif.

Au final, l’ancien des Remparts de Québec et de l’Océanic de Rimouski (LHJMQ) aura joué six parties dans la LNH. Sa première en carrière, avec le Lightning de Tampa Bay contre Carey Price et le Canadien de Montréal, demeurera le fait saillant de sa carrière, mentionne-t-il.