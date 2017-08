11 joueurs qui sont devenus les premiers de leur pays dans la LNH

L’espoir des Capitals de Washington Nathan Walker pourrait devenir le premier joueur australien à jouer dans la LNH, ce qui le classerait parmi une liste de hockeyeurs provenant de marchés non traditionnels.

Âgé de 23 ans, Walker a passé les dernières saisons avec les Bears de Hershey, dans la Ligue américaine, mais s’il est rappelé, son nom demeurera à jamais inscrit dans les livres d’histoire comme le premier Australien à atteindre la meilleure ligue au monde. Quand ce moment viendra, cela dit, Walker ne sera pas le premier à provenir d’un marché non traditionnel. Voici 11 autres joueurs qui ont marqué l’histoire en devenant les premiers joueurs de leur pays à évoluer dans la LNH :

Autriche : Reinhard Divis, Blues de St. Louis, 2001-02

Thomas Vanek et Michael Grabner sont deux des meilleurs joueurs de la LNH en provenance de l’Autriche, mais il ne faut remonter qu’une quinzaine d’années pour voir le premier Autrichien patiner sur une patinoire de la LNH. Divis, un gardien, a obtenu un contrat avec les Blues en en 2001-02 après des séjours en Europe. Il n’a disputé qu’un match dans la LNH cette saison-là, bloquant quatre tirs en 25 minutes de jeu contre l’Avalanche. Divis a finalement été envoyé dans la mêlée pour 28 matchs dans la LNH avant de retourner sur le vieux continent. Il a pris sa retraite en 2011-12.

Danemark : Frans Nielsen, Islanders de New York, 2006-07

Le défenseur Poul Popiel, qui est né au Danemark, a fait ses débuts dans la LNH avec les Bruins de Boston en 1965-66, mais Popiel a été entraîné aux États-Unis. Nielsen, cependant, a été développé dans son pays natal, puis sélectionné par les Islanders au 87e échelon du repêchage de 2002. Il est aussi le Danois le plus prolifique de l’histoire, avec près de 400 points en 685 matchs. Le Danemark n’est pas une puissance du hockey, mais le pays continue de produire quelques-uns des plus beaux talents du circuit comme Nikolaj Ehlers, Oliver Bjorkstrand et Frederik Andersen.

France : Andre Peloffy, Capitals de Washington, 1974-75

Lors des dernières années, la France a produit plusieurs joueurs, dont quatre sont actuellement actifs : Antoine Roussel, Xavier Ouellet, Pierre-Édouard Bellemare et Yohann Auvitu. Mais la route qui a mené ces joueurs à la LNH a été tracée par Peloffy dans les années 1970. Peloffy a évolué dans la LHJMQ avant d’être repêché et il a dû patienter durant quatre saisons dans la LAH avant d’avoir sa chance. Son séjour de neuf rencontres dans la LNH aura finalement été son seul, après quoi, en 1981-82, il est rentré au bercail pour de bon. La dernière fois que Peloffy a représenté la France à l’international, c’était en 1988, alors qu’il était le capitaine de la formation française aux Jeux olympiques.

Allemagne : Ulrich Hiemer, Devils du New Jersey, 1984-85

23 joueurs de descendance allemande ont évolué dans la LNH au cours de deux dernières décennies, mais avant, les Allemands étaient très rares autour du circuit. En fait, en dépit de joueurs avec des racines allemandes comme Walt Tkaczuk et Willie Huber qui sont parvenus à atteindre la LNH dans les décennies 60 et 70, on a dû attendre aux années 1980 avant de voir un premier Allemand y arriver. Hiemer était alors un joueur étoile du circuit allemand, mais n’est venu que pour trois ans avec les Devils à partir de la saison 1984-85. Il n’a pas mal fait, amassant 19 buts et 73 points en 143 matchs, mais il est rentré au pays en 1987-88 avant de se retirer en 1996.

Japon : Yutaka Fukufuji, Kings de Los Angeles, 2006-07

Avant l’ère Jonathan Quick, la situation des gardiens de but était pour le moins précaire à Los Angeles, et le filet de l’équipe s’est rapidement transformé en une porte tournante. Éventuellement, cette situation a ouvert la porte à Fukufuji, qui avait passé les trois dernières saisons dans la LAH et la ECHL. Les résultats n’ont cependant pas été concluants. Fukufuji a été malmené à chacun de ses quatre matchs, affichant une moyenne de buts alloués de 4,37 et un pourcentage d’arrêt de ,837. Toujours actif à 34 ans, Fukufuji évolue aujourd’hui avec les Icebucks de Nikko dans la Ligue asiatique.

Lettonie : Helmuts Balderis, North Stars du Minnesota, 1989-90

Balderis est né en Lettonie et est devenu le premier joueur de ce pays à atteindre la LNH, mais son histoire ne s’arrête pas là. Après la saison 1984-85, Balderis a pris sa retraite et a passé quatre ans loin du sport professionnel avant d’être sélectionné au 12e tour du repêchage de 1989. Balderis était alors âgé de 36 ans et est devenu le plus vieux joueur jamais repêché. Puis, lorsqu’il a percé la formation des North Stars, il est devenu le plus vieux joueur à inscrire son premier but dans la LNH à l’âge de 37 ans. Balderis a ensuite entraîné l’équipe nationale lettone à deux reprises et en est devenu le directeur général à l’occasion des Championnats du monde de 1999-2000.

Norvège : Bjørne Skaare, Red Wings de Detoit, 1978-79

Au cours des 20 dernières années, la Norvège a produit sept joueurs de la LNH, à commencer par Espen Knutsen en 1997-98, pour ensuite nous offrir Mats Zuccarello et Andreas Martinsen, notamment. Mais le premier Norvégien est arrivé en 1978, quand Skaare a disputé un petit match avec les Red Wings. Sa seule rencontre est survenue en novembre 1978 contre les Rockies du Colorado.

Pologne : Mariusz Czerkawski, Bruins de Boston, 1993-94

En 1931, Joe Jerwa est devenu le premier joueur avec des origines polonaises à se mériter une place dans la LNH, mais le premier joueur à être né et entraîné en Pologne à se frayer un chemin jusque dans le circuit fut Czerkawski. Et durant quelques saisons, Czerkawski a figuré parmi les étoiles du circuit. Après des séjours avec les Bruins, les Oilers, puis les Islanders, les choses se sont finalement mises en place pour lui lors de la saison 1999-2000, quand il a inscrit 35 buts et amassé 70 points. Sa carrière a cependant périclité après le lock-out et il a pris sa retraite en 2008-09, après trois saisons en Europe.

Lithuanie : Dainius Zubrus, Flyers de Philadelphie, 1996-97

Zubrus n’est pas seulement le premier joueur de la Lithuanie à avoir enfilé un gilet d’une équipe de la LNH, il est le seul. Et il a fait sa marque. Zubrus a disputé 1 293 matchs dans la LNH, inscrit 223 buts et amassé 591 points en plus de demeurer utile jusqu’en 2015-16. Zubrus possède aussi des origines russes, mais il n’a représenté ce pays qu’une fois à l’international avant de porter les couleurs de la Lithuanie à compter de la saison 2004-05.

Slovénie : Anze Kopitar, Kings de Los Angeles, 2006-07

Un autre seul et unique, Kopitar est sans aucun doute le plus grand joueur que la Slovénie n’a jamais produit. Kopitar, qui a amorcé sa carrière en 2006-07 avec 20 buts et 61 points, était le cœur de la formation slovène qui s’est frayé un chemin jusqu’à une place au tournoi olympique de 2014. Il a également représenté son pays à l’occasion de quatre Championnats du monde et en est le meilleur pointeur de tous les temps.

Suisse : Pauli Jaks, Kings de Los Angeles, 1994-95

L’équipe nationale suisse est probablement l’une des formations les plus sous-estimées au niveau international. En ce qui concerne la production de talent, la Suisse comptait 13 joueurs dans la LNH la saison dernière. Tout à commencer en 1994-95 avec Jaks. Arrivé en provenance de la défunte IHL la saison précédente, Jaks a été rappelé pour un match avec les Kings, le seul de sa carrière, au cours duquel il a repoussé 23 des 25 lancers dirigés vers lui. Il est rentré en Suisse la saison suivante et a pris sa retraite en 2006.