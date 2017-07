Une première victoire sur le circuit de la WTA pour Bianca Andreescu

Bianca Andreescu a signé une première victoire dans un match du tableau principal d’un tournoi de la WTA lundi, alors qu’elle a vaincu l’Italienne Camila Giorgi, 83e raquette au monde, lors de l’Omnium City, à Washington.

La 167e joueuse l’a emporté en trois manches de 5-7, 6-3 et 6-4.

La jeune Canadienne de 17 ans a profité de ses cinq balles de bris pour faire mal à son adversaire. Elle a également obtenu le point trois fois en sept occasions, lorsqu’elle faisait face au bris de service.

Au total, Andreescu a eu le dessus lors de 93 des 173 échanges de la partie. Elle affrontera au deuxième tour la gagnante du duel opposant l’Allemande Tatjana Maria à la Française Kristina Mladenovic, qui est deuxième tête de série.

Abanda écartée

La Québécoise Françoise Abanda a pour sa part été éliminée par l’Allemande Julia Goerges, qui occupe le 40e mondial, en deux manches identiques de 6-4.

Abanda a fait face à neuf balles de bris, et sa vis-à-vis en a profité six fois. Goerges a réussi neuf as, dans ce duel.

Pospisil également

Vasek Pospisil s’est quant à lui incliné en trois sets de 6-7 (7), 6-4 et 6-3 devant le Suisse Henri Laaksonen, 96e au monde.

Les deux joueurs ont réussi neuf as, dans le match. Pospisil a toutefois éprouvé des ennuis avec sa deuxième balle de service, ce qui a permis à Laaksonen de le briser à trois reprises.

Eugenie Bouchard affrontera l’Américaine Christina McHale, mardi. Elle pourrait croiser la route d’Andreescu, au troisième tour. Milos Raonic a pour sa part obtenu un laissez-passer. Il fera face au Français Nicolas Mahut, lors de l’étape suivante.