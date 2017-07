Un autre circuit pour Aaron Judge, les Yankees l'emportent

Aaron Judge a cogné sa 34e longue balle de la campagne, dans une victoire de 7-2 des Yankees contre les Tigers de Detroit, lundi à New York.

Judge s’est exécuté en cinquième manche, pour ajouter un point au tableau.

Chase Headley a également bien fait pour les Bombardiers du Bronx, plaçant la balle en lieu sûr à trois reprises et produisant deux points. Todd Frazier a également été à l’origine de deux points.

Luis Severino (8-4) a bien fait, donnant un point, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches de travail. Il a retiré huit adversaires sur des prises.

Aroldis Chapman a mis fin à la menace en fin de neuvième manche, retirant les deux derniers frappeurs alors que les buts étaient remplis, pour mériter son 13e sauvetage de la saison.

La défaite est allée au dossier de Michael Fulmer (10-9), qui a permis six points mérités, sept coups sûrs et trois passes gratuites en six manches sur la butte.