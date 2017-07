Louis Murphy s’entend avec les 49ers

Les 49ers de San Francisco ont accordé un contrat d’un an au receveur éloigné Louis Murphy, lundi.

Murphy n’a pas pris part à un seul match en 2017, en raison d’une déchirure à un ligament croisé antérieur. Il avait capté 10 ballons pour 198 verges en six rencontres en 2015, avec les Buccaneers de Tampa Bay.

L’athlète originaire de la Floride a disputé ses trois premières saisons avec les Raiders d’Oakland, avant de porter les couleurs des Panthers de la Caroline et des Giants de New York. Il compte 162 réceptions pour 2322 verges et 10 touchés, en carrière.

Murray avait fait parler de lui au mois d’avril, lorsqu’il a été arrêté à l’aéroport de Tampa avec une arme chargée en sa possession. Aucune accusation n’avait cependant été déposée contre lui, alors que l’athlète avait affirmé qu’il s’agissait d’une erreur.