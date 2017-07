Les Cubs auraient fait l'acquisition d'Alex Avila et Justin Wilson

Les Cubs de Chicago auraient fait l’acquisition du receveur Alex Avila et du releveur gaucher Justin Wilson en retour notamment de l’espoir Jeimer Candelario, qui rejoindrait les Tigers de Detroit.

C’est ce que rapporte le journaliste de FOX Sports Ken Rosenthal.

L'arrêt court de 18 ans, l’espoir Isaac Paredes, serait aussi inclus dans la transaction selon le Detroit Free Press, en compagnie d’un autre joueur ou de considérations monétaires.

